Las llamas alcanzan el espacio natural de Las Médulas, con 800 desalojados

El espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, se ha visto afectado este domingo por las llamas del incendio declarado ayer en la localidad de Yeres, avivado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y que ha obligado a desalojar a cerca de 800 personas de varios municipios y a confinar a los habitantes de otras poblaciones.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien ha lamentado que pese al buen pronóstico que había a mediodía, un cambio en la dirección del viento ha provocado que las llamas hayan afectado a varias zonas pobladas y al emblemático espacio natural, sin detallar su alcance a falta de una evaluación de daños, informa Efe.

Los integrantes del operativo de extinción en este fuego han hablado de condiciones excepcionales a partir de las tres de la tarde, con un cambio en la velocidad y dirección del viento que ha generado una situación límite, hasta el punto de referirse a "nada parecido" en las últimas dos décadas, en palabras de Diego.

La velocidad del viento se ha trasladado a la aceleración del fuego, que se ha multiplicado "por diez", según el representante de la Junta, precisamente en dirección al paraje de Las Médulas, cuyo estado de conservación habrá que evaluar en las próximas horas, ya que las llamas lo han atravesado, al igual que el municipio cercano de Carucedo, por lo que es previsible que se hayan producido daños en algunas de las viviendas desalojadas.

Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, en León han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada, además de las 35 de Yeres, cuyo desalojo se había producido con anterioridad.

Cambio en el viento

Después de generarse esa situación de peligro para estas poblaciones, la dirección del viento ha vuelto a virar en torno a las ocho de la tarde, según el delegado territorial, quien ha desatacado que ahora el peligro se ha trasladado a las localidades de Borrenes, en cuya dirección avanza, y La Chana.

De hecho, a expensas de la evolución de las llamas en las próximas horas, los habitantes de estos dos pueblos han sido confinados en sus viviendas, especialmente para protegerse del humo generado por el incendio, pero también para evitar desplazamientos por la zona, dadas las dificultades que genera la coincidencia de hasta nueve incendios en la provincia leonesa, algunos de los más graves en la comarca berciana.

El delegado territorial ha reclamado a los ciudadanos de la zona colaboración con las fuerzas de seguridad y con los servicios de extinción, para facilitar las evacuaciones y la propia extinción de los fuegos, cumpliendo con las instrucciones que reciban.

De hecho, Diego ha confirmado que varios vecinos han resultado afectados con quemaduras leves al tratar de sofocar por sí mismos las llamas y colaborar con la extinción.