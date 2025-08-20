Las llamas de los incendios, fotografiadas por los satétites Copernicus

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado imágenes tomadas por los satélites Copernicus en las que se comprueba la magnitud de los incendios que desde hace días asolan varias zonas de la Península Ibérica.

Como asegura la ESA, los satélites de observación terrestre ofrecen una forma única de rastrear la propagación de los incendios y apoyar a los equipos de emergencia que combaten las llamas en tierra.

Las imágenes publicadas muestran la importancia de la crisis, con densas columnas de humo procedentes de varios incendios que se extienden por extensas zonas del noroeste de España y el norte de Portugal.

Aunque actualmente el servicio utiliza principalmente imágenes de satélite de muy alta resolución para responder a los incendios en España y Portugal, las misiones Copernicus Sentinel-3 y Sentinel-2 ofrecen una visión más amplia, con una vigilancia coherente y a gran escala de la actividad de los incendios y su impacto en toda la región.

Para ayudar en la lucha contra el fuego, se ha activado el Servicio de Cartografía de Emergencias Copernicus de la Unión Europea. Este servicio utiliza imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para generar mapas gratuitos y de respuesta rápida ante desastres en todo el mundo: herramientas esenciales que ayudan a las organizaciones de emergencia a coordinar su respuesta, apoyar la recuperación y planificar riesgos futuros.

Imagen de los incendios de Copernicus ESA

Una imagen captada el pasado día 17 por la misión Copernicus Sentinel-3 ofrece una amplia vista de Francia, España y Portugal dominada por el humo que se eleva de los incendios en la parte norte de la península ibérica.

Se pueden observar densas columnas de humo que se desplazan hacia el norte y el este con los vientos predominantes, fusionándose con sistemas nubosos sobre el Atlántico y cubriendo amplias zonas del Golfo de Vizcaya. Parte de este humo en dirección norte también se está dispersando sobre la costa mediterránea española.

Parte de ese humo que se dirige hacia el norte también está siendo empujado de vuelta hacia la costa mediterránea de España, explica la ESA en un comunicado.

Incendios en el noreste de Portugal y España el 16 de agosto ESA

La segunda imagen corresponde al 16 de agosto y se publica en dos versiones. La primera es una vista en falso color que utiliza el canal de infrarrojo de onda corta del satélite Copernicus Sentinel-2 para resaltar los incendios activos en el noreste de Portugal y el noroeste de España.

La ESA también ha publicado un versión en color real de esa misma, que permite observar más de cerca las zonas afectadas.

Los incendios forestales como estos no solo ponen en peligro vidas y devastan la fauna, los hábitats, la agricultura y la propiedad, sino que también degradan gravemente la calidad del aire, lo que agrava su impacto en la salud humana.

Puntos críticos de incendios y concentraciones de monóxido de carbono ESA

La ESA ha elaborado, además, un mapa de la situación el 17 de agosto, que incluye el sur de Europa, el norte de África, el Mediterráneo y el mar Negro, y muestra tanto los focos de incendios como las concentraciones de monóxido de carbono atmosférico.