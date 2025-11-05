Las lluvias intensas inundan las calles de Cáceres

El fuerte episodio de lluvias registrado a primera hora de esta tarde en varias comarcas extremeñas ha provocado importantes acumulaciones de agua en calles, especialmente en la ciudad de Cáceres, donde algunos vehículos han quedado atrapados y algunos locales comerciales han tenido que cerrar sus puertas, sin que se hayan registrado daños personales.

La alerta naranja por lluvias y nivel amarillo por viento declarada por la Aemet se ha hecho palpable alrededor de las 13:30 horas en municipios como Mérida, Badajoz, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Calamonte y, muy principalmente en Cáceres, donde los consistorios ya habían ordenado el cierre de parques por precaución y había solicitado a la ciudadanía evitar transitar por zonas de arboleda.

En la capital cacereña, la lluvia, que ha dejado 18 litros por metro cuadrado en media hora, ha derivado en inundaciones en algunas vías urbanas, como la avenida de la Hispanidad y la calle Túnez, donde se ubica la estación de autobuses y donde algunos vehículos estacionados han sido arrastrados algunos metros por el agua. Además, la Policía Local ha tenido que intervenir para que dos autobuses de línea con pasajeros pudieran salir de la estación.

En la calle Túnez han actuado dotaciones de bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) y de la Policía Local, así como operarios municipales, que han logrado drenar la zona, si bien sigue cortada al tráfico como medida de seguridad.

Las acumulaciones de agua han afectado a los negocios a pie de calle que se ubican en la estación de autobuses, donde numerosos pasajeros de autobuses y propietarios de turismos se han resguardado.

El consistorio cacereño ha instado a seguir las instrucciones del 112 y a guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

Las localidades de Almendralejo y Badajoz, entre otras de la provincia pacense, también se han visto afectadas por el episodio de intensas lluvias. Durante un corto periodo de tiempo, las lluvias han sido de gran intensidad, lo que ha provocado dificultades en la circulación del tráfico y algunos atascos en varias calles de ambas ciudades, donde la Policía Local ha tenido que intervenir para regular el paso de vehículos.

A través de las redes sociales, vecinos han compartido vídeos en los que se observan daños ocasionados por el agua en el interior de supermercados de Almendralejo, así como contenedores desplazados por la fuerza del agua y acumulaciones que han dificultado la movilidad, especialmente en la zona centro del municipio.

Cierre de parques

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Almendralejo ha informado del cierre preventivo de los parques Las Mercedes, La Piedad y Ramón y Cajal, además de los recintos deportivos Tomás de la Hera y San Roque, del cementerio municipal y la biblioteca, como medida de seguridad, también por las fuertes rachas de viento.

El consistorio ha recomendado evitar pasear o circular por zonas arboladas, parques y jardines hasta la desactivación de la alerta, y ha pedido a la población seguir las indicaciones oficiales y actuar con prudencia ante posibles nuevos episodios de tormentas puntualmente más intensas.

En Badajoz, según informa el Servicio de Bomberos municipal, se han producido por el momento una veintena de intervenciones por árboles caídos, desprendimientos de cornisas en algunos edificios o bolsas de agua, aunque por el momento sin que sean hechos de gravedad, según este área.

El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido también cerrar los parques de la ciudad y suspender las actividades deportivas hasta que se produzca una mejora en las condiciones climatológicas.

Por su parte, la Universidad de Extremadura ha suspendido toda actividad académica debido a la alerta naranja ante los problemas de acceso que puedan tener los estudiantes y docentes.

Por lo que respecta al viento, la provincia de Badajoz ha sido la que ha registrado las rachas más altas, con la localidad de Fuente de Cantos a la cabeza, donde han anotado 89 km/h, mientras que en Villafranca de los Barros se ha llegado a los 86 km/h. Asimismo, Olivenza y Castuera han soportado rachas de 82 km/h y Alconchel de 81 km/h.