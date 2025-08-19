Lucía Velasco, ganadera a pie de un incendio: "Ni bomberos ni nadie, mi padre y yo... ¿Dónde están los ecologistas?"

"Es una pesadilla". Esta fue la definición de la meteoróloga Mar Gómez sobre la situación que vive España debido a los incendios en distintas comunidades autónomas. Una de las más afectadas es Asturias, donde el servicio de transporte por autobús lanzadera a distintas reservas naturales asturianas permanece suspendido como medida de prevención ante los incendios forestales. las restricciones afectan a las reservas de Ponga, Somiedo, Muniellos, Lagos de Covadonga y Arenas-Poncebos.

Precisamente en el Parque Natural de Somiedo se encuentra Lucía Velasco, ganadera que fue la ganadora del Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en 2018 y actualmente se encuentra luchando contra las llamas en primera línea.

Desde allí, contó la última hora y mostró su desesperación: "Situación crítica, ahora aparece otro fuego y no sé de dónde sale". Muestra cómo lograron apagar uno, pero avisaba: "Estamos en el alto y logramos apagarlo, pero viene otro de allí, que armará aquí, tirará para el álamo y se armará un pifostio de muchos cojones", predecía mientras iba mostrando el humo, las vacas y el pueblo. La desesperación es total: "Yo no sé de dónde sale tanto fuego y con qué facilidad se prende desde que se apaga".

Denuncia la falta de ayuda

"Lo que apagamos, tiempo perdido. Mucha angustia", lamentaba al final de un vídeo en el que mostraba su soledad: "Aquí no aparece helicóptero ni aparece nadie, estamos mi padre y yo nada más". Este recado fue tan solo el inicio de la denuncia que hizo en un vídeo compartido poco después en un tono más elevado y mostrando un mayor enfado cuando las llamas volvieron a encenderse pese a su trabajo previo.

"¿Ahora qué? ¿Dónde están los de las leyes de despacho?", se pregunta mientras las llamas comienzan a encenderse de nuevo justo a sus espaldas. No solo se dirige a ellos: "¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde está toda esa gente que dice que viene a apagar los fuegos y que aprendamos los ganaderos?", sigue preguntándose muy enfadada. Apunta directamente hacia ese colectivo: "Esos que me llaman a mí asesina, ¿dónde están?".

Pide ayuda y acción mientras lamenta la falta de efectivos

"Venir aquí", pide con el fuego prendiéndose a su espalda. "Los que sacáis las leyes absurdas de que tiene que haber biomasa y centellas, mirar cómo quema", señala muy enfadada. Explica que con legislar no es suficiente para prevenir incendios: "Esto hay que tratarlo". "Voy a seguir apagando, tristemente", dice mientras lucha contra unas llamas que no termina de remitir. Explica que no es nada sencillo: "Una temperatura impresionante y no apaga. Así estamos".

Vuelve a incidir en lo mismo que el vídeo anterior: "Ni bomberos ni nadie, mi padre y yo... ¿Dónde están los ecologistas o los de las leyes de despacho?", denuncia. Señala que no se entiende la verdadera dificultad con un tono irónico: "Qué bien se gestiona desde un despacho, eh, lo jodido es llegar aquí con todo peligrando, se gestiona de puta madre". Tampoco está conforme con la gestión de los helicópteros: "No puede volar, no vaya a ser que se gaste el agua".

"Vergüenza os tenía que dar, aquí os quisiera yo ver apagando fuegos. Aquí a los ecologistas famosos y a los animalistas", explica en el tramo final del vídeo. "Mirad quién lo está protegiendo, los asesinos", concluye. En la descripción no se corta y va más allá: "Los señores ecologistas que están muy preocupados por nuestra PAC y que nos la quiten, ¿dónde estáis?". Finaliza con un mensaje directo: "Un poco de seriedad que los montes queman si no se limpian. Y lo que menos quiero es pastos ahora mismo. Y menos poner en riesgo la vida de las personas y los pueblos. Aquí estamos os esperamos. Venga no exijáis tanto y a moverse apagar fuegos".