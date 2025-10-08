Los lugares de tu casa que acumulan más suciedad sin que lo notes: así se limpian correctamente

Mantener la casa limpia y ordenada es una de las tareas más importantes para garantizar un entorno saludable y acogedor. Sin embargo, por mucho que dediquemos tiempo a las labores domésticas, siempre hay rincones que pasan desapercibidos y donde la suciedad se acumula sin que muchos reparen en ello. Polvo, bacterias y restos de grasa se esconden en lugares insospechados, comprometiendo la higiene del hogar y, en ocasiones, incluso la calidad del aire que respiramos.

Con la llegada del otoño y el aumento del tiempo que pasamos en interiores, realizar una limpieza profunda se vuelve más necesario que nunca. Aun así, existen zonas del hogar que la mayoría de personas olvida limpiar de forma regular. Concepción Sánchez, experta en hogar y limpieza, ha compartido en TikTok un listado de los cinco sitios que además se limpian y que acumulan más suciedad.

Las zonas que menos se limpian

Uno de los primeros objetos que apunta que se suelen pasar por alto a la hora de la limpieza son las pantallasde las lámparas, "yo lo hago con rodillos de silicona reutilizables" aunque también apunta que pueden usar los rodillos de limpiar la ropa."Otra cosa que solemos olvidar son las velas, con el tiempo se les va haciendo una capa de polvo, solo necesitamos poner un poco de alcohol en un algodón y pasándole un poco sin esfuerzo nos quedarán perfectas", agrega.

El tercer objeto que a menudo se pasa por alto, según la creadora de contenido, son los mandos a distancia: "Se van llenando de bacterias y grasas que vamos dejando con las manos, de nuevo el algodón con el alcohol y os aseguro que quedará impoluto".

El cuarto elemento que se ensucia mucho son los altos de las puertas, los marcos y los zócalos, y en esta ocasión, Concepción Sánchez recomienda usar un plumero para eliminar el polvo y la suciedad. "Qué me decís de la suciedad que se acumula debajo de los electrodomésticos, este plumero plano va ideal", concluye.