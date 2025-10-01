Mabel, “hijastra de Fernando Rey que se casó con un exjugador del Real Madrid”, okupa una casa y acumula una deuda de 32.000€

"Okupar es suavizar el concepto de robar", señalaba Ángel, un experto en okupación. Tiene claro el motivo de la permisividad con estos casos: "Que lo estén fomentando de esa manera... yo creo que hay intereses, no políticos, sino de bancos y fondos buitre, que es el nuevo modelo de negocio". Los casos se repiten y muchos mediante una estrategia que complica mucho más el desalojo: la inquiokupación.

Los inquiokupas, que son aquellos inquilinos morosos que se niegan a abandonar el piso pese a haber finalizado el contrato o pese a no pagar nada. No dejan de pagar por problemas económicos, sino por una estrategia premeditada, que acaba complicando la deuda de los propietarios. José y Mari denuncian en Telemadrid que su inquilina lleva casi tres años sin pagarles el alquiler, lo que les está llevando a una difícil situación.

Un drama sin solución

José lamenta no poderse acercar a su piso por recomendación de su abogado: "Si yo me meto ahí o hago algún lio, voy a la cárcel y a ella no le pasa absolutamente nada". No es un problema pasajero, ya que, como revela José, la deuda es de una notable cantidad: "Asciende a casi 32.000 euros". El piso tiene tres habitaciones, jardín, piscina y garaje, estando situado en el centro de Torrelodones. "Encima tiene la cara dura de decir que no debe nada a nadie, pero como se puede ser tan sinvergüenza".

"Nos está haciendo un boquete familiar impresionante", subraya el propietario. No entiende la situación: "Nos están asfixiando por todos lados, esto es el mundo al revés", incide. "Es muy injusto que lleve 40 y tantos años trabajando y al final me pase esto". Critica la legislación española: "Ni juicios ni nada de nada, en otros países directamente sale a la calle e incluso la meten en la cárcel, pero aquí esto es Hollywood". "Encima la buena señora se va a desayunar todos los días a la pastelería con su hija y en verano con el nieto. ¿Cómo pueden tener tan poca vergüenza?", explota.

Una okupa con mucho nombre

Ellos tomaron precauciones al alquilar y la inmobiliaria les habló bien de la inquilina: "Nos dijo que tenía tres nóminas y que era la hija de Fernando Rey, que no íbamos a tener ningún problema". Decidieron tirar para adelante: "En vez de tenerla cerrada, alquilando siempre ayudaremos a alguien". Mabel, la inquilina de 70 años, que sí resultó ser la hijastra de Fernando Rey, además se casó con el que fuera jugador del Real Madrid Sebastián Fleitas: "Mujer de Fleitas, jugador, en su día delantero, del Real Madrid", exclamaba José.

El plan de la alcaldesa

Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones del PP, ha denunciado en su cuenta de X la okupación en sus redes sociales y anuncia medidas para proteger a los propietarios: "Vamos a llevar a pleno la exención de IBI para aquellos propietarios que sufren okupación durante el tiempo que dure la misma. Okupar es robar. Lo que le pasa a José es una vergüenza".