Una madre no logra engañar a la Guardia Civil en su intento de que a su hijo no le quitaran puntos del carnet

La madre lo intentó, pero no logró engañar a los agentes de la Agrupación de TRáfico de la Guardia Civil de Huesca. Su hijo se había saltado un control en la carretera N-123a, en el término municipal de La Puebla de Castro. Conducía una motocicleta y huyó del lugar a gran velocidad, hasta el punto de que la la patrulla darle alcance, si bien, se pudo identificar la matrícula, marca y modelo del vehículo.

Posteriormente, se tramitó la denuncia, remitiendo carta certificada al titular del vehículo sancionado, en el que se comunicaba el inicio del expediente y que el titular del vehículo identificase por escrito al conductor/a que hacía uso en aquel momento de la comisión de las infracciones. Como contestación, el titular de la motocicleta identificó a su madre como la conductora del día de los hechos. Pero se abrió una investigación ya que no correspondían los datos aportados por el titular con lo relatado por los agentes denunciantes.

Tras las gestiones realizadas para su esclarecimiento, se pudo averiguar que el conductor de la motocicleta en el momento de la comisión de las infracciones, era el titular de la misma y la identificación que se contestó al expediente sancionador fue cumplimentada por la madre, con conocimiento del hijo, con el fin de que, en el caso de que se realizase una

detracción de puntos del permiso de conducción, afectase sólo al crédito de la madre y no al del hijo.

Finalmente, el pasado 28 de agosto, los agentes procedieron a la investigación de las dos personas como supuestas autoras de un delito de falsedad documental, lamadre de 59 años y su hijo de 30 años, vecinos de la comarca de Ribagorza.