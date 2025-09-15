Madres marroquíes claman por sus hijos desaparecidos cuando pretendían llegar a Europa desde Libia

Madres de inmigrantess marroquíes desaparecidos han anunciado una sentada nacional para los días mañana y pasado frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Rabat y la Delegación de la Unión Europea. Exigen conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos, desaparecidos durante años en el mar o en centros de detención en Libia, Argelia y Túnez.

La coordinadora de las familias afirmó que esta iniciativa surge tras más de cinco años de espera para conocer el paradero de las personas desaparecidas en el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, Argelia, Libia y Túnez. En este sentido, los firmantes exigieron justicia e imparcialidad mediante investigaciones rigurosas.

Además, las familias instaron al gobierno marroquí, en particular al Ministerio de Asuntos Exteriores, a intensificar la cooperación con organizaciones internacionales y de derechos humanos, como el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, para que se tomen medidas urgentes que determinen el paradero de los desaparecidos y repatrien a los detenidos en Libia. También abogaron por procedimientos simplificados para la identificación por ADN de los cuerpos encontrados en el mar.