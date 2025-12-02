Madrid no aceptará el plan antigripe de Sanidad porque presenta "deficiencias técnicas"

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, ha señalado esta tarde que la región no puede aceptar el protocolo común de actuación común frente a los virus respiratorios, que presentará el Ministerio de Sanidad en la reunión de la Comisión de Salud Pública de mañana porque el texto, sobre el que ha infomado LA RAZÓN en exclusiva, porque "presenta deficiencias técnicas que, como tales no pueden ser aceptadas por la Comunidad de Madrid".

"Se valora que se han incluido propuestas aportadas por los directores generales de Salud Pública de las autonomías en la reunión del pasado 13 de noviembre. No obstante, desde la Comunidad de Madrid se considera un documento mejorable técnicamente y, dado que Sanidad lo plantea como un plan 'flexible' en el que cada una de las autonomías propone sus escenarios y sus recomendaciones, desde la DG de Salud Pública de la Comunidad se ha redactado un nuevo texto con las medidas de recomendación que son escalables a cada región en función de su situación de riesgo. Medidas que, por otra parte, están siendo aplicadas ya en la mayor parte de las comunidades autónomas", ha indicado Andradas, que explica que el objetivo es que "este documento pueda ser valorado en la reunión de mañana".

La postura de Madrid es la de "aportar ideas de mejora frente a la estrategia de confrontación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que, en el caso de la Comunidad de Madrid, son ataques directos", señalan . Por otra parte, destacan que "es posible que se repita lo que ha ocurrido en los últimos dos años desde que Mónica García está al frente de este Ministerio: ataque a Madrid para luego incorporar las propuestas del Ejecutivo regional". Se refieren a la Navidad de 2023 cuando la ministra Mónica García, recién comenzado su mandato, "se marchó de vacaciones en pleno incremento de la gripe".

En este sentido, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Funez, respondía así en su perfil de "X" a la acusaciones de García en un post en la misma red social en el que acusaba a las autonomías gobernadas por el PP de negarse "a tener un protocolo común para afrontar la epidemia de gripe y evitar el colapso de los sistemas sanitarios". "Las CC AA del PP llevan muchas semanas trabajando, es el Ministerio quien no ha hecho los deberes. Dialogue, presente un texto a la altura y deje de confrontar y politizar hasta en cuestiones tan técnicas como esta", señalaba Funez.