De Madrid al País Vasco: una joven explica por qué allí “todos los días parecen domingo”

Rebeca Alfayat, actriz nacida en Madrid en 1995, decidió cambiar de aires y mudarse a Bilbao, en el País Vasco, y cuenta que uno de los mayores cambios que ha notado es que siente como si “fuese domingo todos los días”.

Según Rebeca, vivir en Euskadi le ha permitido recuperar una conexión con lo sencillo: tener monte y playa cerca, disfrutar de la naturaleza, de momentos de calma que, en contraste con la rutina madrileña, le parecen casi perfectos.

También destaca que en Bilbao no siente la presión de estar siempre impecable, un hábito que —dice— se da mucho en Madrid. Señala que allí, la gente es más natural, sin la necesidad de lucir siempre perfecta o estar pendiente de la apariencia como sucede en la capital.

Además, Rebeca dice que está aprendiendo otras costumbres y tradiciones, y que la gente vasca la ha recibido con los brazos abiertos, lo que le facilita adaptarse al nuevo estilo de vida. Para ella, el cambio ha sido una experiencia “muy bonita” y enriquecedora.

A pesar de su amor por Madrid, la actriz reconoce que necesitaba este cambio: reconectar con un ritmo más pausado, menos saturado de planes y más centrado en disfrutar del entorno, de las pequeñas cosas. Cree que esta transición le permitirá aprender y crecer en lo personal.