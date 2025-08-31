La mala suerte del ladrón: roba 126.000 euros en cupones del estanco en el que trabajaba y no logra ningún premio

Un extraordinario caso de robo ha salido a la luz en Vaucluse, donde un empleado de un establecimiento de tabaco ha sido arrestado tras sustraer la impresionante cantidad de 126.000 euros en boletos de rasca y gana de la Française des Jeux (FDJ), una empresa de lotería, sin lograr beneficio alguno. La situación ha sido detectada por el gerente del local, advirtiendo irregularidades en la caja de juegos. El incidente ha ocurrido el 25 de agosto, cuando las autoridades han intervenido y arrestado al sospechoso, un hombre de aproximadamente cincuenta años sin antecedentes penales. Las investigaciones se han iniciado después de que el propietario identificara una discrepancia en sus registros, lo que inicialmente parecía un simple error contable.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad han sido fundamentales para esclarecer el caso. El capitán Christophe Baudouin, adjunto al comando de Pertuis, ha revelado a TF1 que el empleado recibía los lotes de boletos y, en lugar de ponerlos a la venta, los ocultaba sistemáticamente en su mochila. Esta estrategia ha permitido al vendedor acumular una cantidad tan significativa de boletos sin levantar sospechas inicialmente.

El hombre enfrentará cargos de estafa

El gerente, al percatarse de la ausencia de ingresos por estos productos, ha presentado una denuncia que ha desencadenado una investigación exhaustiva por parte de la gendarmería. Durante el registro en el domicilio del acusado, se han encontrado miles de boletos que, paradójicamente, no habían generado ganancia alguna. Las autoridades han destacado que el empleado únicamente había retirado cantidades mínimas, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.

La Française des Jeux ha colaborado intensamente en la investigación, confirmando la autenticidad de los boletos y la magnitud del robo. A pesar de su aparente plan para acumular una fortuna, el individuo ahora enfrenta un complejo escenario judicial que podría cambiar radicalmente su vida. Asimsmo, la fiscalía ha presentado cargos de estafa, y su juicio está programado para el 12 de febrero de 2026. El acusado podría enfrentar una sentencia de hasta cinco años de prisión y multas que podrían alcanzar los 375.000 euros.