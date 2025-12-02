Malestar por el caos del transporte escolar en zonas rurales de Marruecos

El sector del transporte escolar y mixto en las zonas rurales vive un estado de caos organizativo como consecuencia de la ausencia de un marco jurídico claro y de una excesiva dependencia de licencias excepcionales concedidas al margen de los textos legislativos aprobados.

Responsables del sector confirman que las direcciones regionales del Ministerio de Transporte otorgan licencias excepcionales para el transporte escolar sin especificaciones ni normas técnicas, lo que da lugar a importantes desequilibrios que afectan la calidad de los servicios y la seguridad de los beneficiarios, informa Rue20.

Algunas de estas licencias incluyen cláusulas que confirman que el transporte se realiza de forma voluntaria y que la entidad titular de la licencia no tiene derecho a recibir ninguna compensación económica, mientras que la realidad demuestra que se trata de una actividad lucrativa no regulada.

En esta situación, las licencias excepcionales se convierten en una tapadera legal para actividades no reguladas, realizadas lejos de las condiciones de control y rendición de cuentas, y perpetúan el caos en un sector vital que se supone debe tener los más altos niveles de regulación y responsabilidad.

El transporte escolar en pueblos y zonas marginales también se realiza hoy al margen de la ley y en vehículos no habilitados, en los que se transporta la vida de los estudiantes en condiciones impropias de un país que aspira a la igualdad de oportunidades y a la justicia espacial.

Además, la ausencia de una política pública clara para regular el transporte escolar y rural perpetúa una lógica de improvisación, dejando a los grupos más vulnerables a merced de soluciones provisionales que no cumplen ni siquiera los estándares mínimos de dignidad, calidad y seguridad. El sector se encuentra en un estado de desintegración, y las instituciones competentes simplemente perpetúan la crisis mediante soluciones temporales que no abordan las causas profundas de los problemas estructurales, concluye.