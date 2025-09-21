Las maletas bajo lupa: estos artículos ya no estarán permitidos en los vuelos desde el 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2025, entrarán en vigor nuevas restricciones en los vuelos internacionales que afectarán a los artículos permitidos en el equipaje de mano. Estas medidas buscan mejorar la seguridad y eficiencia en los aeropuertos.

Entre las principales prohibiciones se incluyen las baterías externas y las maletas inteligentes. El uso de cargadores portátiles durante el vuelo queda prohibido, permitiéndose únicamente llevar una batería externa con capacidad máxima de 100 vatios-hora, siempre que esté claramente indicada y se guarde de forma segura en el bolsillo del asiento o debajo del asiento delantero. En cuanto a las maletas inteligentes, solo se permitirá su transporte en cabina si la batería es extraíble, permanece apagada y no se utiliza ni se carga durante el vuelo; si la batería no puede extraerse, la maleta no podrá subir al avión.

Estas nuevas normativas se aplicarán en la mayoría de las aerolíneas internacionales y buscan estandarizar las medidas de seguridad en los vuelos. Se recomienda a los pasajeros informarse sobre las políticas específicas de su aerolínea antes de viajar para evitar inconvenientes.

Además de las restricciones sobre los artículos permitidos, las aerolíneas continuarán aplicando límites estrictos al tamaño y peso del equipaje de mano. Cada pasajero solo podrá llevar una maleta que cumpla con las dimensiones máximas establecidas por la aerolínea —generalmente 55 x 35 x 25 cm— y un peso que no supere los 10 kg. Estas medidas buscan garantizar que todo el equipaje quepa en los compartimentos superiores y mantener la seguridad y comodidad de los pasajeros durante el embarque y el vuelo.