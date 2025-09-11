Manifestación en Madrid contra el suicidio este sábado

Este sábado Madrid volverá a teñirse de amarillo. La segunda manifestación nacional para la prevención del suicidio convocada por la asociación valenciana para la prevención del suicidio La Niña Amarilla reunirá a más de 40 entidades sociales bajo el lema «Tu historia importa. Recordar también es prevenir». La marcha arrancará a las 18:00 h desde la Plaza Murillo (junto a los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales) y concluirá en la Puerta del Sol, tras recorrer el Paseo del Prado y la Carrera de San Jerónimo.

El objetivo es claro: exigir más recursos, coordinación institucional y un compromiso real para reducir las muertes por suicidio en España.

Desde los pueblos pequeños, la Asociación Tramuntana–Després del Suïcidi recuerda que «perder a alguien en entornos rurales significa afrontar soledad, estigma y ausencia de recursos» y reivindica que la posvención también es prevención. La Asociación Sara Jiménez subraya que «somos más de 40 asociaciones, pero un solo mensaje: tu vida importa». Por su parte, la Alianza para la Prevención del Suicidio insiste en que las instituciones deben reconocer a las entidades sociales como interlocutores de referencia, «capaces de influir positivamente en políticas que mejoran la vida de las personas que sufren».

La Associació Els Dols, desde Tarrassa, defiende que el trabajo comunitario y en red es crucial para superar el estigma, mientras que Te Veo Mañana, desde Uruguay al mundo, reclama «inversión en investigación, educación emocional desde la infancia y la aprobación urgente de un Plan Nacional». En la misma línea, la valenciana Desata tu Potencial alerta de que «la salud mental de la juventud no puede seguir silenciada» y recuerda que la prevención empieza con escuchar sin juicio y acompañar con compasión.

Desde Asturias, Abrazos Verdes recalca la necesidad de romper el estigma y movilizar a la sociedad para que se entienda que «el suicidio se puede prevenir», reclamando campañas nacionales, refuerzo de la atención primaria y programas comunitarios de apoyo mutuo. Desde la provincia de León, profesionales de Atención Primaria piden más psicólogos en los centros de salud, mejor coordinación con el tercer sector y una mayor calidad en los ingresos psiquiátricos.

La Fundación Acrescere recuerda la especial vulnerabilidad de jóvenes en el sistema de protección y explica que, por ello, han creado el Servicio de Atención Psicológica Valía, «comprometido con su bienestar emocional». Finalmente, desde el ámbito de la comunicación, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) destaca la capacidad preventiva de los medios de comunicación, afirmando que «los periodistas son agentes que ayudan a contribuir en la prevención».

Todas estas voces crean un coro plural de asociaciones que, desde lo local hasta lo estatal e incluso lo internacional, coinciden en un mismo mensaje: la prevención del suicidio requiere acción colectiva, recursos estables y políticas públicas sostenidas.

Una llamada colectiva

La manifestación es un acto de memoria, y también de acción. Desde La Niña Amarilla insisten: «Aunque el Plan de Acción 2025-2027 está sobre la mesa, necesitamos que no se quede en papel. La prevención requiere recursos, coordinación y un compromiso institucional firme».

La campaña de este año ha incluido a lo largo de la semana, de domingo a mañana viernes, la difusión en redes sociales de seis vídeos corales con voces de personalidades públicas, profesionales de emergencias, educación, sanidad y comunicación, junto con personas supervivientes y sobrevivientes. Sus testimonios dan rostro y sentido al lema «Tu historia importa. Recordar también es prevenir».

El acto concluirá en la Puerta del Sol con un mural coral de fotos y recuerdos de personas fallecidas por suicidio. Desde La Niña Amarilla subrayan: «Queremos acabar juntas/os con una performance de memoria colectiva. Invitamos a todas las personas a traer las fotos de sus seres queridos, porque sin esas imágenes no podremos levantar el mural. Necesitamos sus rostros para recordar, para empatizar con el sufrimiento que deja cada suicidio y para transformar ese dolor en acción colectiva y esperanza».

Una triste realidad

En 2023 se registraron en España 4.116 muertes por suicidio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone más de 11 fallecimientos diarios. Tres de cada cuatro fueron hombres (74%) y una de cada cuatro, mujeres (26%). Aunque la cifra representa un ligero descenso del 2,6% respecto a 2022, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte externa en el país -por detrás de las caídas accidentales- y la primera causa de muerte entre la juventud. El mayor volumen de suicidios se produce en personas de entre 50 y 59 años (898 casos, casi una cuarta parte del total), seguido por los mayores de 69 años (939 casos). En el tramo de 15 a 29 años fallecieron 354 jóvenes, lo que confirma que el suicidio es una de las principales causas de muerte para esta franja de edad (datos del recogidos por el Observatorio del Suicidio en España 2023 - Fundación Española para la Prevención del Suicidio, con datos oficiales del INE).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el suicidio es prevenible y que los países que han implantado planes nacionales específicos -como Suecia o Israel- han logrado reducir las muertes de forma significativa. España sigue sin un plan estatal aprobado, aunque el Ministerio de Sanidad trabaja en un documento que se espera para finales de 2025.