Mar Gómez, meteoróloga, explica la situación en los Picos de Europa: "Es una pesadilla"

La meteoróloga Mar Gómez ha calificado de "auténtica pesadilla" la crisis de incendios forestales que azota España, con unos 40 focos activos en Extremadura, Galicia y Castilla y León. La situación es especialmente crítica en los Picos de Europa, donde las llamas han penetrado el parque nacional, afectando zonas como los puertos de Cabrales y Onís.

Evacuaciones y cierres en el parque nacional

Gómez explicó que el fuego en los Picos de Europa ha obligado a evacuar áreas, cerrar refugios de montaña y restringir el tráfico turístico, mientras los vientos adversos dificultan las labores de extinción. El Gobierno de Asturias ha implementado medidas urgentes: prohibición de actividades recreativas en zonas forestales, cierre de rutas y suspensión del transporte público en áreas críticas como los Lagos de Covadonga.

Aunque hay datos esperanzadores (los vecinos de Portilla de la Reina han regresado a sus hogares y el incendio de Barniedo de la Reina tiene un 50% del perímetro estabilizado), la amenaza persiste por posibles cambios en la dirección del viento. El Gobierno central ha desplegado 500 militares de la UME para reforzar los operativos en esta "emergencia ambiental sin precedentes".

Gómez expresó solidaridad con los afectados: "Mucha fuerza a quienes lo sufren en primera línea y reconocimiento a quienes arriesgan su vida".