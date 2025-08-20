Marie Kondó, experta en organización: "Al hacer tu maleta, empieza siempre con esto"

Marie Kondo ha conquistado el mundo con su método de organización, basado en la simplicidad y en mantener únicamente lo que aporta alegría y utilidad.

Su filosofía, que comenzó aplicándose en el hogar, también puede trasladarse a uno de los momentos más estresantes para muchos, hacer la maleta.

Según la experta japonesa, lo más importante para un equipaje ordenado no está en el tamaño de la maleta ni en la cantidad de cosas que quieras llevar, sino en el orden previo a comenzar a guardar.

Empieza siempre clasificando por categorías

El primer paso, según Kondo, es reunir todo lo que piensas llevar y separarlo por categorías. Antes de colocar nada dentro, lo recomendable es hacer montones de ropa, calzado, artículos de aseo, dispositivos electrónicos y documentación.

Este simple gesto permite ver claramente lo que realmente necesitas y lo que solo añadiría peso y desorden. Además, evita los olvidos de última hora y hace que la maleta responda a un criterio lógico en lugar de improvisado.

La importancia de elegir con conciencia

Marie Kondo recuerda que no se trata de meter la mayor cantidad posible de cosas, sino de llevar solo aquello que de verdad vayas a usar.

Ella aconseja preguntarse si cada prenda o artículo va a cumplir una función concreta durante el viaje. Si no aporta valor, mejor dejarlo en casa. De esta manera, la maleta se convierte en un espacio útil y ligero, libre de objetos que solo ocupan sitio.

El método de plegado vertical

Una vez seleccionadas las prendas, llega el momento de aplicar el método de plegado KonMari. La ropa se dobla en piezas compactas y se coloca en posición vertical, como si fueran archivos dentro de una carpeta.

Esto no solo maximiza el espacio disponible, sino que también evita arrugas innecesarias y permite ver todo lo que hay dentro de la maleta de un vistazo. Así, sacar y volver a guardar la ropa durante el viaje se vuelve mucho más fácil.

El truco para que te entre todo en la maleta en verano sin que se te arrugue nada Freepik

Para reforzar el orden, Kondo recomienda el uso de bolsas organizadoras. Cada bolsa debe destinarse a una categoría concreta, uno para camisetas, otro para ropa interior, otro para pantalones, etc.

Esta técnica mantiene la estructura inicial de la maleta durante todo el viaje y evita que el equipaje se convierta en un caos al primer día de uso.

El espacio libre también es importante

Un error común es llenar la maleta hasta el borde, pero Marie Kondo aconseja siempre dejar entre un 10 % y un 20 % de espacio vacío. Ese margen no solo evita que la maleta quede demasiado pesada, sino que también permite acomodar compras o recuerdos del viaje sin necesidad de forzar cremalleras.

Más allá de la técnica, Kondo defiende que hacer la maleta puede convertirse en un pequeño ritual de calma. Al elegir con cuidado lo que vas a llevar, estás anticipando momentos del viaje y preparando con intención cada detalle.