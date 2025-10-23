Ni marketing ni publicidad: el verdadero secreto de Mercadona para desatar la locura con su producto de 90 céntimos

La fórmula de Mercadona para convertir un producto en un fenómeno viral no es ningún secreto, pero su eficacia sigue sorprendiendo. La cadena valenciana ha perfeccionado un modelo de negocio que se basa en detectar corrientes gastronómicas, adaptarlas con una agilidad asombrosa bajo su marca Hacendado y lanzarlas al mercado a un coste muy bajo. El objetivo es claro: la democratización de nuevas tendencias, poniendo al alcance de cualquier bolsillo sabores que antes requerían una búsqueda más específica o un desembolso mayor.

De hecho, esta estrategia comercial se apoya en un pilar fundamental que trasciende la simple distribución: la creación de una comunidad. Cuando un producto de Hacendado triunfa, no lo hace solo en los lineales, sino también en las redes sociales. Son los propios clientes quienes, a través de sus publicaciones y recetas compartidas, generan el boca a boca digital que actúa como la más potente y orgánica de las campañas publicitarias.

En este contexto, el último ejemplo que confirma el éxito de esta maquinaria comercial es un sazonador de crema agria y cebolla. Este condimento, que ha llegado a las tiendas sin hacer mucho ruido, se ha convertido en un auténtico superventas en tiempo récord. Su excelente acogida es una prueba más de la táctica de la compañía, una que se ha consolidado como uno de sus grandes aciertos a la hora de conectar con los consumidores.

Un condimento versátil a precio de ganga

Por un lado, una de las claves de su popularidad reside en su enorme flexibilidad culinaria. Aunque su uso más evidente es como aderezo para patatas fritas, tanto caseras como congeladas, los consumidores han descubierto rápidamente que es un aliado para todo tipo de platos. Sirve para dar un toque especial a carnes a la plancha, para reinventar una simple ensalada o incluso como ingrediente base para elaborar salsas y aperitivos originales.

Por otro lado, el factor económico resulta determinante para entender su rápida expansión en las cestas de la compra. El producto se vende en un formato que incluye dos sobres individuales con un precio de solo 0,90 euros, lo que deja cada dosis en apenas 45 céntimos. Esta política de precios tan ajustados elimina cualquier barrera para probarlo, fomentando una compra por impulso que, en este caso, se ha traducido en una fidelización casi instantánea por parte de miles de clientes.

En definitiva, este sazonador es mucho más que una simple especia. Representa la culminación de un modelo de negocio que funciona con la precisión de un reloj y que demuestra su capacidad para escuchar al mercado. Mercadona vuelve a demostrar que para innovar y triunfar no siempre son necesarias grandes inversiones, sino entender qué quiere el cliente y ofrecérselo de una manera sencilla, económica y tremendamente atractiva.