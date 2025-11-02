Marruecos cierra nueve molinos ante la sospecha de que adulteraban la harina

Las autoridades marroquíes han cerrado nueve molinos y la suspensión de las licencias de otros cuatro, tras detectarse graves irregularidades que afectan la calidad de la harina destinada al consumo doméstico. La denuncia del jefe del grupo parlamentario del Partido Autenticidad y Modernidad, Ahmed Touizi ha generado una gran controversia al indicar que se mezcalaba la harina con determinados productos, incluido papel, y venderla a la ciudadanía.

Las medidas adoptadas son de carácter preventivo, a la espera de los resultados de la investigación judicial iniciada por la fiscalía. Las pesquisas, a cargo de la Brigada Nacional de Policía Judicial, tiene como objetivo verificar la veracidad de las acusaciones y determinar posibles responsabilidades penales.

Incluya una auditoría de las cadenas de producción y distribución, una revisión de los mecanismos de supervisión técnica y administrativa del sector y una evaluación del grado de cumplimiento de las unidades industriales con las normas sanitarias y legales aplicables.

Se trata, según según medios marroquíes, de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector molinero y de reforzar la confianza pública en los productos nacionales, dado que la protección de la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad.