Marruecos incorpora un avión más manejable para apagar los fuegos en zonas de difícil acceso

Marruecos ha incorporado un nuevo avión Ayres 710P Turbo Trash a su flota de extinción de incendios y socorro. Es el octavo de la serie de aeronaves dedicadas a combatir los fuegos en el vecino país. La aeronave, diseñada originalmente para los trabajos agrícolas y la pulverización de pesticidas, ha sido sometida a modificaciones técnicas para integrarse en el sistema de extinción. El nuevo avión opera junto con el Canadair CL-415 y proporciona apoyo aéreo en zonas accidentadas y de difícil acceso.

Técnicamente, el Turbo Trash está propulsado por un motor turbohélice Pratt & Whitney PT6A-65AG de 1.300 caballos de fuerza. Su tanque central tiene una capacidad de hasta 2.687 litros de fluido, lo que permite múltiples ciclos de extinción antes del reabastecimiento.

En términos de rendimiento operativo, el diseño de la aeronave garantiza un consumo de combustible de entre 227 y 303 litros por hora, con una amplia autonomía de vuelo que permite operar en condiciones climáticas adversas. Su fácil maniobrabilidad a baja altitud también facilita alcanzar zonas inaccesibles para aeronaves de mayor tamaño.