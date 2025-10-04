Más de 600 parejas se casan en la mayor boda colectiva de la historia de Paraguay

Más de 600 parejas se casaron este sábado en la mayor boda colectiva de la historia de Paraguay en una ceremonia gratuita celebrada en un coliseo deportivo como parte de una campaña impulsada por el Gobierno con el lema "Unidos por el amor, protegidos por la ley".

Las parejas de diversas edades, algunas con muchos años de convivencia e hijos, formalizaron su unión en un acto amenizado con música y danzas y encabezado por el director del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, con la participación del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y del intendente (alcalde) de Asunción, Luis Bello.

Los novios y las novias dieron el sí al matrimonio, intercambiaron aros, declaraciones de amor, regalos y hasta bailaron un vals en medio del multitudinario acto, compartiendo su alegría con sus familiares que ingresaron al coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en la capital paraguaya.

"Realmente, estamos muy contentos, es todo un éxito. Más de 600 parejas que van a decirle que sí hoy al amor, que sí a la unión legal, que sí a formalizar su relación (de) tantos años. Muchos de ellos tienen hijos, inclusive nietos, producto de la relación", declaró Ayala a EFE.

Apuntó que es la mayor iniciativa gubernamental registrada en Paraguay en matrimonio civil.

Esta fue la tercera boda colectiva del año, tras otras realizadas en comunidades indígenas.

La campaña continuará porque, según las autoridades, se han inscrito 3.500 parejas y habrá matrimonios similares en los 17 departamentos del país.