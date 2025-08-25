No más moscas, hormigas ni cucarachas: cómo una hoja ahuyenta a los insectos de tu casa en verano

Cuando suben las temperaturas, también aumenta la presencia de visitantes no deseados, entre ellos están las moscas, las hormigas, mosquitos o las incluso cucarachas. Muchas veces, la primera reacción es recurrir a insecticidas químicos, pero no siempre son la mejor opción, en ocasiones pueden resultar caros, agresivos con el medio ambiente e incluso perjudiciales para la salud si se usan en exceso dentro de casa.

Frente a ello, la naturaleza ofrece alternativas tan simples como eficaces. Una de las más tradicionales es el uso de hojas de laurel, una especia de cocina con propiedades que van mucho más allá del sabor.

¿Por qué el laurel funciona como repelente de insectos?

Las hojas de laurel contienen aceites esenciales ricos en cineol, un compuesto de aroma intenso que resulta desagradable para numerosos insectos. Su olor actúa como barrera natural contra moscas, hormigas, cucarachas y otros pequeños invasores.

Dónde poner en casa las hojas de laurel para no tener cucarachas en verano Canva

Además de mantener alejados a los insectos, el laurel aporta un toque fresco y aromático al ambiente, convirtiéndose en un remedio casero con doble beneficio.

Cómo usar hojas de laurel para mantener alejados a los insectos

Estas 3 herramientas son perfectas para tener los bichos al margen:

Colocación estratégica en casa

Sitúa hojas frescas o secas en puntos de acceso como puertas, ventanas y alféizares.

Colócalas también en armarios y despensas para proteger los alimentos de insectos rastreros.

Infusión repelente en spray

Un método eficaz es preparar una solución casera:

Hierve 400 ml de agua con hojas de laurel y clavo.

Deja reposar unos minutos y añade 100 ml de vinagre.

Pulveriza en zonas clave como esquinas, encimeras o rincones donde suelan aparecer hormigas.

Este spray natural puede aplicarse cada dos o tres días para mantener la eficacia.

Laurel con café para reforzar el efecto

Otra combinación útil es mezclar hojas de laurel picadas con posos de café. Encendidos con cuidado, liberan un humo aromático que potencia el efecto repelente y actúa como barrera adicional frente a puertas o terrazas.

Ventajas y limitaciones de este remedio natural

Ventajas:

Económico y fácil de aplicar.

100% natural y seguro para personas y mascotas.

Agradable aroma en casa.

Limitaciones:

No elimina infestaciones graves.

Su efecto es mayor frente a moscas, hormigas y pequeños insectos, pero menos contundente con plagas persistentes.

En estos casos, puede ser necesario reforzar con medidas adicionales o recurrir a control profesional de plagas.

El laurel: mucho más que una especia de cocina

Además de ser un aliado contra insectos, el laurel es conocido por sus propiedades relajantes y digestivas. Tenerlo en casa no solo ayuda a mantener alejados a los insectos, sino que también puede aportar beneficios para la salud y el bienestar.