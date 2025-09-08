Mauritania rescata otro cayuco en el que viajaban 119 personas con destino a Canarias

La guardia costera mauritana ha rescatado a 119 migrantes ilegalesa bordo de un cayucofrente a la costa de Mhaijratt, en la provincia de Inchiri. Entre los supervivientes de varias nacionalidades se encontraban 54 gambianos, incluidas 10 mujeres; 15 guineanos; y 50 senegaleses, incluida una mujer, según un comunicado publicado por el Ministerio de Pesca e Infraestructura Portuaria y Marítima en su sitio web oficial.

La embarcación siniestrada partió de Gambia el lunes 1 de septiembre de 2025. El viaje duró una semana, durante la cual el motor de la embarcación se averió y los inmigrantes estuvieron a punto de ahogarse. La guardia costera lanzó la operación de rescate, en cooperación con varios barcos, y transportó a los inmigrantes a Nouakchott para recibir tratamiento de acuerdo con los procedimientos establecidos.