La mayoría de los pescadores mauritanos no saben nadar y se ahogan en caso de accidente

Un número creciente de marineros mauritanos en buques pesqueros no saben nadar ni reaccionan eficazmente en caso de una evacuación de emergencia en el mar. Así lo han revelado varios profesionales del sector marítimo, según fuentes que cita Cridem y que denuncian "la flagrante falta de formación y prácticas de contratación basadas en el favoritismo".

Estas deficiencias, que parecen ocurrir en un momento en que el país africano exige la "mauritanización" de las tripulaciones, son la causa del elevado número de víctimas en accidentes en alta mar. Un reciente naufragio, en el que 21 marineros fueron rescatados, pero al menos otros cinco, incluido un oficial mauritano, siguen desaparecidos, es un exponente de ello. Según los primeros informes, fueron arrastrados por fuertes corrientes cuando el barco se hundió en alta mar.

La guardia costera mauritana inició rápidamente operaciones de búsqueda y rescate, en coordinación con varios buques pesqueros y con el apoyo aéreo de la guardia fronteriza española. Las operaciones para encontrar a los marineros mauritanos desaparecidos continúan.

Los capitanes de los dos buque, un ruso y un español, que colisionaron —el Tafra 3, que se hundió, y el buque factoría Right Whale— han sido detenidos por las autoridades judiciales marítimas. Serán interrogados como parte de la investigación en curso para determinar las circunstancias exactas del accidente. Los tripulantes supervivientes también serán interrogados en los próximos días.