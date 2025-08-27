Las mejores patatas fritas de Mercadona son estas y no otras: acaban de llegar y han vuelto loco a todo el mundo

Mercadona vuelve a la carga en el competitivo mundo de los aperitivos con una innovación que ha sorprendido a propios y extraños. La cadena de supermercados valenciana ha lanzado unas nuevas patatas fritas de bolsa con sabor a queso de cabra y cebolla caramelizada, una propuesta que rompe moldes al trasladar una combinación propia de la alta cocina o de un pincho de autor a un producto de consumo masivo. Esta audaz apuesta busca seducir a un público que ya no se conforma con los sabores tradicionales y demanda experiencias gastronómicas más complejas y originales, incluso en el picoteo. De hecho, Mercadona ha demostrado ser pionera en la introducción de sabores novedosos y exitosos que se convierten en fenómeno, como la reciente llegada del sabor americano que también arrasa en redes sociales.

Además, la compañía ha decidido que esta sofisticación no esté reñida con el bolsillo del consumidor. El producto se comercializa en un formato de 150 gramos a un precio de 1,20 euros, una cifra que lo sitúa en la misma línea que el resto de referencias de su marca blanca. Con esta estrategia, Mercadona persigue democratizar un sabor considerado gourmet, poniéndolo al alcance de cualquiera sin que suponga un desembolso notable y manteniendo un precio muy competitivo. Esta aproximación resuena con la filosofía de la empresa de ofrecer alternativas de calidad a precios accesibles, como se ha visto en otros productos de Mercadona que rivalizan con marcas de lujo.

Sin embargo, el verdadero termómetro del éxito inicial de este lanzamiento no se está midiendo en las tiendas, sino en el universo digital. La reacción en plataformas como TikTok e Instagram ha sido inmediata y abrumadoramente positiva, convirtiendo estas patatas en el nuevo objeto de deseo de los clientes de la cadena. La clave de su triunfo parece ser la viralidad en redes sociales, donde cientos de usuarios comparten sus primeras impresiones y generan una enorme expectación.

De hecho, los comentarios de quienes ya han tenido la suerte de probarlas dibujan un veredicto casi unánime: el producto es excelente. Las reseñas destacan el equilibrio perfecto entre el punto salado y potente del queso de cabra y el contrapunto dulce de la cebolla caramelizada. Lejos de ser un simple aroma artificial, los consumidores alaban una intensidad de sabor muy lograda que, según muchos, justifica por completo la expectación generada y los convierte en un aperitivo adictivo desde el primer bocado. Este patrón de éxito y la capacidad de generar adicción entre los consumidores no es nuevo para la cadena, que ya ha logrado enganchar a su público con otras innovadoras propuestas como sus barritas de chocolate negro.

Disponibilidad limitada y el misterio de su distribución

Patatas de queso de cabra y cebolla caramelizada Mercadona

Por otro lado, parte del revuelo causado se debe a la dificultad para encontrar el producto. El hecho de que no esté disponible, por ahora, en todos los establecimientos de la cadena ha generado todavía más expectación. Las primeras imágenes y confirmaciones de su presencia en los lineales surgieron de un supermercado en Guadalajara, lo que ha desatado una auténtica búsqueda por parte de los clientes más fieles en el resto de España.

En este sentido, todo apunta a que podría tratarse de un lanzamiento progresivo o una prueba piloto en zonas geográficas concretas. Esta táctica permite a la compañía valenciana medir la acogida real del producto antes de decidir si lo incorpora de forma definitiva a su surtido en todo el territorio nacional. Se trata de una estrategia empresarial calculada para minimizar riesgos con una apuesta de sabor tan particular y asegurar que su llegada a gran escala responda a una demanda real y consolidada por parte de los consumidores.