Una menor muerta y cuatro heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze (Guipúzcoa)

Una menor de edad ha muerto y otras cuatro personas, todas de la misma familia, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este miércoles en la AP-1 en Soraluze (Guipúzcoa), ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

El siniestro se ha registrado a las 6:15 horas, cuando un vehículo con matrícula francesa se ha salido de la calzada en el interior del túnel de Eitza, en sentido a Irun.

Los cinco ocupantes del coche han resultado heridos y han sido socorridos por dotaciones de bomberos, ambulancias y patrullas de la Ertzaintza, quienes no han podido salvar la vida de la víctima.

Un médico ha certificado en el lugar del accidente del fallecimiento de la menor, mientras que el resto de ocupantes del vehículo han sido atendidos por los sanitarios de las ambulancias desplazadas y han sido trasladados al Hospital Donostia.

Tras el accidente, la Ertzaintza y Bidegi han cortado la circulación en el túnel y han desviado el tráfico desde la salida de Bergara, por la carretera comarcal GI-627.

La Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.