La menor que mató a puñaladas a su cuñada en Candamo, bajo custodia en el Hospital de Avilés

La joven de 17 años que este sábado mató de una puñalada a su cuñada, de 20, en la vivienda que compartían en la localidad de Aces, en el concejo de Candamo, se encuentra ingresada bajo custodia de la Guardia Civil en el Hospital San Agustín de Avilés.

Fuentes judiciales y de la Guardia Civil han informado a EFE de que la joven tuvo que ser trasladada desde los calabozos del cuartel de Piedras Blancas hasta el centro sanitario dada la alteración que presentaba.

En principio, está previsto que la chica pase este lunes, una vez que reciba el alta médica, a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias ya que esta sección será la encargada de la instrucción del caso.

El crimen tuvo lugar hacia las 16:00 horas de ayer en una casa situada en Aces, una parroquia de menos de un centenar de habitantes del concejo de Candamo que se encuentra situada a unos 46 kilómetros al oeste de Oviedo.

Al parecer, la menor empuñó un cuchillo de cocina con el que asestó una puñalada a su cuñada durante una discusión que tuvo lugar en presencia del compañero sentimental de la presunta agresora, y hermano de la fallecida, y de sus padres.

Nada más producirse la agresión, la menor huyó de la vivienda, aunque finalmente fue detenida hacia las 16:30 horas junto a una cercana estación ferroviaria de FEVE.

Antes, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda cercana por lo que la Guardia Civil tuvo que requerir el apoyo de Bomberos de Asturias para poder recuperarla.

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que ésta tenía problemas psiquiátricos si bien este extremo, según fuentes de la Guardia Civil, deberá ser objeto de clarificación durante la fase de instrucción.