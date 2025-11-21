Sucesos
Al menos dos desaparecidos en un accidente minero en Cangas del Narcea
Debido a un desprendimiento de carbón en la localidad Vega de Rengos
Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, han informado a Efe fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil.
Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.
Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se ha desplazado la Brigada de Salvamento Minero hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.
Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos, informa Ep.
La Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido. Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse en Oviedo. La Consejería dio el visto bueno el 5 de junio para que los 70 trabajadores volviesen a su trabajo tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar