Al menos tres muertos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

Hay además una persona recuperada en parada cardiorrespiratoiria que está siendo traslada en helicóptero al Hospital de La Candelaria

SUANCES (CANTABRIA), 03/12/2025.- Vista del oleaje, este miércoles, desde la localidad cántabra de Suances. El encadenamiento de sucesivos frentes atlánticos que atraviesan la península este miércoles ha activado el aviso naranja en Cantabria y las otras tres comunidades del Cantábrico por fenómenos costeros que llevan olas de hasta los 6 metros, informa la Aemet en su página web. EFE/Pedro Puente Hoyos
Oleaje en la costa de SuancesPedro Puente HoyosAgencia EFE
Al menos tres personas han fallecido esta tarde víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

La fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total.

Hay además una persona recuperada en parada cardiorrespiratoiria que está siendo traslada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otras tres personas heridas.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros

