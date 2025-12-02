Un mensaje alarmante en WhatsApp destapa cómo se difunden los bulos

Entre bromas y un toque cercano, el nuevo vídeo de Amibox comienza enseñando algo poco habitual, su propio WhatsApp. Lo hacen para mostrar cómo un simple mensaje reenviado puede convertirse en un problema real si no se comprueba su veracidad.

Un bulo que circula y un amigo que reenvía sin pensar

El vídeo arranca con una alarma falsa,“Cuatro trabajadores del Instituto de Meteorología han confesado… que España está siendo rociada con dióxido de plomo”. El mensaje, reenviado varias veces en un grupo, no tarda en levantar sospechas.

Los creadores deciden avisar a su amigo Mateo, conocido por reenviar cualquier cosa que le llega. Antes de compartirla es importante asegurarnos de que no es un fake.

Y no falla, la noticia era completamente falsa.

Fake news: cómo se cuelan en nuestra vida diaria

Según explican en el vídeo, cada día se recibe información desde múltiples canales, WhatsApp, redes sociales, vídeos, páginas web e incluso capturas reenviadas sin contexto. Pero eso no significa que todo sea cierto.

Las fake news pueden llegar acompañadas de imágenes manipuladas, como la fotografía viral que mostraba a la primera ministra de Finlandia vistiendo una camiseta de heavy metal. Una imagen falsa que muchos dieron por real.

VÍDEO-Desinformación: cómo detectar fake news

Titulares trampa y otros anzuelos digitales

El vídeo también pone el foco en los clickbaits, esos titulares exagerados diseñados para atraer clics a costa de contenido pobre o engañoso.

Nadie se hace rico sin moverse del sofá salvo que te toque el Euromillón, bromean.

A esto se suman otros riesgos como los sesgos ideológicos, los intereses comerciales o lamanipulación de estadísticas, capaces de distorsionar la realidad sin que apenas nos demos cuenta.

Cómo protegerte: dudar es la primera herramienta

Si algo levanta sospechas, existen webs y herramientas de verificación que ayudan a identificar bulos. Incluso Google Imágenes puede revelar si una foto está modificada o si pertenece a otro contexto.