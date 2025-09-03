Mercadona tiene el producto estrella para acabar con los arañazos del coche: probablemente lo uses cada mañana antes de salir de casa

Los arañazos, esas marcas que afean la carrocería del vehículo, van más allá de la estética. Con el paso del tiempo, estas imperfecciones pueden convertirse en el punto de partida para problemas mucho más serios, facilitando la aparición de óxido y, en última instancia, provocando daños estructurales considerables.

Muchos conductores, ante esta realidad, se ven obligados a buscar soluciones, a menudo encontrándose con la ineficacia o el elevado coste de los productos tradicionales, como las ceras específicas o los pulimentos.

En este contexto de búsqueda constante de alternativas que aúnen funcionalidad y economía, las redes sociales han vuelto a convertirse en el altavoz de una solución (disponible en Mercadona) inesperada y, sobre todo, asequible. La protagonista de esta particular recomendación, que ha circulado con gran rapidez entre los usuarios, es la laca para el pelo, un producto habitual en el hogar, que según esta tendencia viral, podría ser un aliado eficaz contra los arañazos superficiales.

Los límites de la laca como remedio casero

Pero, ¿cómo aplicar exactamente este consejo que tantos comentarios ha generado? Lo primero de todo, y esto es fundamental, es preparar la zona afectada con el máximo esmero. La carrocería debe estar limpia, libre de suciedad o grasa para garantizar su adherencia. Una vez limpia, el siguiente paso, igualmente relevante, consiste en delimitar el área del arañazo con cinta adhesiva. Esta medida protege la pintura circundante y asegura que el producto se aplique solo donde es necesario.

Asimismo, un punto que no se debe obviar es realizar una prueba en una parte del coche que pase desapercibida. Con ello, se busca verificar que la laca no cause alteración indeseada en el barniz o la pintura. Superada esta precaución, el proceso es sencillo: se rocía la laca directamente sobre el arañazo y, de inmediato, se frota con intensidad utilizando una bayeta limpia. Es importante concentrar el esfuerzo exclusivamente en la zona de las marcas para maximizar su efecto.

No obstante, y esto es una advertencia esencial, es preciso entender los límites de este método. Aunque se presenta como una opción económica para pequeños desperfectos, la laca para el pelo no es una solución universal. Este truco no surtirá efecto en aquellos arañazos de mayor profundidad que hayan conseguido traspasar todas las capas de pintura hasta alcanzar la chapa metálica del vehículo.

En estos casos, donde el metal queda desprotegido a los elementos, la única solución efectiva pasa necesariamente por una intervención profesional. Habitualmente, esto implica el repintado de la pieza completa para garantizar su adecuada reparación y su protección duradera frente a la corrosión.