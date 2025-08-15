Mercadona trae de vuelta un clásico que muchos echaban de menos: te hará abandonar tu café de siempre

La dinámica del mercado de consumo experimenta a menudo ciclos donde productos previamente descatalogados vuelven a ocupar un lugar en los estantes. Esta tendencia responde, en muchos casos, a la persistente demanda de los consumidores que añoran artículos específicos o a una reevaluación estratégica por parte de las cadenas de distribución.

En este contexto, cadenas como Mercadona, con su amplia estrategia de marca blanca, monitorizan de cerca las preferencias de su clientela. La capacidad de escuchar al consumidor y reintroducir referencias populares se convierte en un activo considerable para mantener la fidelidad y la relevancia en un sector tan competitivo.

Así, un ejemplo de esta reactivación comercial es el reciente retorno de una demandada bebida vegetal. Este producto, que combina las propiedades de la soja con un toque de café, ha sido una de las incorporaciones por un segmento importante de los compradores de la cadena valenciana.

El retorno de una bebida demandada en Mercadona

En este sentido, la bebida de soja Café de Hacendado, ausente durante un tiempo de los lineales, ha vuelto a estar disponible para los consumidores. Se trata de una bebida de soja UHT con extracto de café, formulada para ofrecer una opción de consumo rápido y práctico. Su composición incluye calcio y una selección de vitaminas como la B12, B2 y D, lo que le confiere un perfil nutricional específico para aquellos que buscan alternativas a los lácteos tradicionales o un aporte extra de estos componentes. Asimismo, el producto incorpora edulcorante, evitando así la adición de azúcares.

Por otro lado, la composición de esta bebida destaca por su ausencia de azúcar, un factor cada vez más valorado por los consumidores preocupados por la reducción de este componente en su dieta. Esta característica se alinea con las tendencias actuales de alimentación saludable, que buscan productos con perfiles nutricionales más controlados. En cuanto a su formato y coste, se presenta en envases de un litro a un precio de 1,25 euros, un posicionamiento que la sitúa como una opción accesible dentro de la categoría de bebidas vegetales y de café listas para tomar.

Finalmente, el regreso de referencias como esta subraya la importancia de las marcas blancas en la estrategia comercial. Hacendado, como enseña propia, permite a la compañía responder con agilidad a las fluctuaciones del mercado y a las peticiones directas de los clientes. La reintroducción de este artículo no solo satisface una demanda latente, sino que también refuerza la imagen de la distribuidora como una empresa atenta a los deseos de su base de consumidores, consolidando su posición en el sector.