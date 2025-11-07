Mercadona zanja el gran dilema de las familias españolas: la cena sana y rápida por solo 1,55 euros

Apenas siete minutos en la sartén. Ese es el tiempo exacto que necesitan las familias españolas para tener lista una guarnición de verduras que no solo es saludable, sino también sabrosa. Mercadona ha lanzado en su sección de ultracongelados una propuesta que busca dar respuesta directa a uno de los grandes dilemas de la vida moderna: cómo compaginar la falta de tiempo con una alimentación equilibrada. La solución llega en una bolsa de 400 gramos y por un precio de 1,55 euros.

De hecho, la cadena de supermercados valenciana ha diseñado esta parrillada de verduras asadas con patata bajo su marca Hacendado como una alternativa práctica y muy versátil. Su principal ventaja es que no requiere descongelación previa, un detalle que elimina la necesidad de planificación y permite improvisar una comida o cena completa en un abrir y cerrar de ojos, adaptándose así al ritmo frenético del día a día.

En este sentido, la propuesta se aleja de otros preparados industriales gracias a la sencillez y la calidad de su composición. El producto contiene un 63% de hortalizas asadas, entre las que destacan el calabacín, la berenjena, la cebolla y los pimientos. El 37% restante lo conforma una patata que, al igual que las verduras, ha sido previamente asada para garantizar una textura y sabor auténticos.

La clave del éxito: nutrición, rapidez y un precio ajustado

Por otro lado, su perfil nutricional es uno de los pilares de su atractivo. Con un aporte de tan solo 55 kilocalorías por cada 100 gramos y la ausencia de grasas saturadas, se posiciona como una opción ligera e ideal para quienes buscan controlar su ingesta calórica sin renunciar al placer de un buen plato. Se trata, por tanto, de una guarnición ligera y equilibrada.

Asimismo, su enorme polivalencia en la cocina la convierte en un recurso muy competitivo en la cesta de la compra. Más allá de servir como acompañamiento clásico para carnes y pescados, esta mezcla de verduras puede integrarse en revueltos con huevo o, incluso, funcionar como base para un plato principal. Esta capacidad de adaptación demuestra que es una solución pensada para cada hogar.