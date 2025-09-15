Mezclar limón y sal: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El limón y la sal, a demás de ser ingredientes básicos en cualquier plato, juntos resultan un higienizante maravilloso. Estos elementos son una alternativa ideal para aquellos que buscan una limpieza profunda y económica sin recurrir a productos químicos o industriales.

Por qué resultan buenos para limpiar

El limón, al tratarse de un cítrico, actúa como desincrustante y desinfectante natural. El ácido cítrico del limón disuelve los depósitos minerales y demás suciedad a la misma vez que los aceites esenciales de la monda funcionan como desengrasante y dejan un aroma fresco. Además su carácter ácido le otorga un ph relativamente bajo siendo así este perfecto para descomponer moho y hongos, lo que lo hace muy útil en superficies como el baño o la cocina.

Por otro lado, las propiedades abrasivas de la sal permiten pulir superficies como tablas de madera o estufas sin rayar. Además, es higroscópica (atrae y absorbe la humedad) por lo que resulta ideal para eliminar manchas y neutralizar olores desagradables.

Cuando se combinan, forman una poderosa solución desinfectante capaz de limpiar cualquier superficie del hogar.

Para que sirve

Debido a sus cualidades esta mezcla resulta ideal para tratar diversos problemas en el hogar:

Desincrusta sarro y elimina manchas de óxido, lo que resulta ideal para calentadores de agua y grifería.

Es desengrasante, limpia superficies de cocina dejando un acabado brillante.

Acaba con olores desagradables, ya sea en tablas de madera, desagües o recipientes con restos de alimentos.

Eliminan manchas difíciles, tanto en la ropa como en la vajilla son capaces de acabar con casi cualquier residuo.

Como preparar y utilizar la sal y el limón

Realizar el compuesto no tiene mayor complicación, tan solo se ha de mezclar el jugo de un limón con una cucharada o dos de sal hasta formar una pasta homogénea y aplicarla sobre la superficie que se desea limpiar. Después frote con una esponja, cepillo o paño de cocina según la zona. Si la mancha es grande o resistente se aconseja dejar la mezcla 3-5 minutos para que actúe. Por último, enjuague con abundante agua y seque con un trapo limpio.