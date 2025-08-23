Un miembro de la mafia de Córcega aprovecha una salida de la cárcel al hospital para fugarse

El fugitivo de 36 años, que responde al nombre de Nizar Feddaoui, había sido arrestado el 8 de agosto en el marco de una investigación por narcotráfico dirigida por un juez de Ajaccio. Mientras permanecía bajo custodia, ha aprovechado un desplazamiento médico para escapar este 22 de agosto. Según fuentes próximas al caso, también se han producido otras detenciones tanto en Córcega como en Francia continental, aunque las fiscalías de Niza y Ajaccio han optado por no pronunciarse sobre el asunto.

Un historial lo persigue, pero continuaba siendo absuelto

Feddaoui no es ajeno a la justicia. Ya en noviembre de 2024 había sido procesado por tráfico de drogas y puesto bajo supervisión judicial. Además, había sido condenado en 2016 a quince años de prisión por asociación ilícita y por participar en la quema del vehículo utilizado en el asesinato del dirigente nacionalista corso Yves Manunta, ocurrido en 2012 en Ajaccio. Aunque en aquel juicio también había enfrentado cargos de asesinato, ha podido salir absuelto.

El caso habría estado ligado a los hermanos Marc y Dominique Pantalacci, figuras centrales en las investigaciones sobre el crimen organizado en la isla, quienes habrían resultado igualmente absueltos. La cercanía de Feddaoui con esta familia ha reforzado la percepción de su conexión con los círculos mafiosos corsos.