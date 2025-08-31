Miguel Assal, técnico de emergencias, tajante sobre la recomendación de caminar 10.000 pasos al día: "Es un mito, pero no es un mal mito"

Miguel Assal, técnico de emergencias y divulgador en redes sociales, ha desmontado uno de los mitos de salud más extendidos: la necesidad de caminar exactamente 10.000 pasos al día para mantenerse saludable. En un vídeo en TikTok, Assal afirmó que, si bien esta práctica es beneficiosa, la cifra concreta es un objetivo arbitrario. "Esto es un mito, pero no es un mal mito", declaró el experto, señalando que la evidencia científica demuestra que los beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de infarto e ictus, se obtienen con un número menor de pasos.

La calidad del paso, tan importante como la cantidad

Assal detalló que, según los estudios, los importantes beneficios cardiovasculares comienzan a manifestarse a partir de los 5.000 pasos diarios. Este dato invita a replantearse las metas diarias y a evitar la obsesión por un número concreto, centrándose más en la constancia. Sin embargo, el técnico de emergencias hizo una crucial advertencia: la cantidad no lo es todo. "Los estudios señalan la importancia de la velocidad, del ritmo", aclaró, subrayando que llevar un paso acelerado reporta mayores beneficios que caminar a un ritmo lento o pausado.

Para una salud integral, Assal finalizó su explicación con una recomendación que va más allá de la caminata. Aconsejó combinar la actividad aeróbica con entrenamiento de fuerza y mejorar la alimentación. "Y si además lo combinas con entrenamiento de fuerza y te quitas los ultraprocesados, las harinas refinadas y azúcares, lo bordas", concluyó, enfatizando así la importancia de un enfoque holístico para el cuidado de la salud a largo plazo.