Calendario escolar
Miles de estudiantes españoles no tendrán clases ese día de diciembre: disfrutarán de un fin de semana largo
Estudiantes y maestros tendrán la posibilidad de dormir un poco más, desayunar sin prisas, ponerse al día con amigos o adelantar tareas
Como cada año, la llegada de diciembre trae consigo uno de los periodos más esperados por estudiantes, docentes y familias en toda España, el tradicional puente de la Constitución y la Inmaculada, que ofrece a los alumnos de toda España disfrutar de un fin de semana algo antes del cierre de trimestre.
Los días del 6 al 8 de diciembre estudiantes y maestros tendrán la posibilidad de dormir un poco más, desayunar sin prisas, ponerse al día con amigos o adelantar tareas.
¿ Qué se celebra esos días?
6 de diciembre: Día de la Constitución Española
Como el propio nombre indica el 6 de diciembre se celebra el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en el que el pueblo español aprobó la actual Constitución Española.
Una votación que marcó el final de la dictadura y el inicio de la democracia en España. Desde entonces cada 6 de diciembre se celebra como un recordatorio de los valores democráticos, los derechos y libertades recogidos en la Carta Magna, un día festivo en todo el país.
8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción
Una festividad de carácter religioso, que conmemora el nacimiento de la Virgen María, quien estuvo "libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte". Debido al peso histórico y cultural del catolicismo en España, el día se mantiene como festivo nacional.
Planes para el puente de diciembre
- Visita el primer mercadillo navideño del año: en Nuevos Ministerios; puestos de comida tanto dulce como salada, puestos navideños de juguetes, regalos y decoración, además de un espectáculo de vídeo y sonido cada 30 minutos.
- Mercado Orgullosamente Local: en la Plaza de Neptuno, ideal para encontrar productos locales y originales
- Cortilandia: perfecto para visitar con niños. Un espectáculo clásico de Navidad que no te puedes perder.
- Luces de Navidad en Torrejón de Ardoz: una experiencia navideña completa con luces, espectáculos, decoraciones y actividades para toda la familia
- Visitar el famoso y espectacular árbol de navidad del Four Seasons.
- Mercadillo de la Plaza Mayor
- Ir a patinar sobre hielo
- Tomar unos churros en la chocolatería tradicional madrileña de San Ginés
Puente pre-Navidad
Con este pequeño respiro, el puente de diciembre no solo rompe la rutina, sino que también marca ese momento en el que las vacaciones de Navidad empiezan a sentirse cerca. Las luces en las calles, los mercadillos y los primeros planes festivos recuerdan que queda muy poco para cerrar el trimestre y dar la bienvenida a unos días aún más esperados.
