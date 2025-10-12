Misteriosa muerte de un español residente en Tánger

El cuerpo de un ciudadano español casado, residente en Tánger, fue hallado en una zona verde detrás de su residencia en el complejo "Derham", en la antigua carretera de Tánger (Malabatta). Según la información disponible, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia, a la espera de determinar la causa exacta de la muerte.

Sin embargo, varias fuentes indicaron que el fallecido, de unos 60 años, podría haberse suicidado lanzándose desde la azotea de un edificio adyacente a su apartamento.

Las mismas fuentes explicaron que el fallecido había estado atravesando recientemente una difícil situación profesional y económica, lo que respalda la hipótesis de que sufrió una grave crisis psicológica que lo llevó a cometer este trágico acto.

Los servicios de seguridad competentes de Tánger han abierto una investigación exhaustiva bajo la supervisión de la Fiscalía para esclarecer las verdaderas circunstancias del incidente y confirmar la validez de la hipótesis del suicidio o la existencia de otras causas de la muerte, señalan medios marroquíes.