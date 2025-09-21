Una modelo de Instagram gasta más de 150.000 dólares en cirugía plástica y asegura que no piensa detenerse

La influencer australiana de 29 años ha invertido una gran suma de dinero en operaciones de estética. Mientras algunos seguidores critican su aspecto, ella defiende sus decisiones como parte de su identidad y de una expresión personal que ha decidido llevar al extremo. Jolene Dawson, modelo e influencer con más de 160.000 seguidores en Instagram, ha gastado más de 150.000 dólares en procedimientos de cirugía plástica y adelantó que planea continuar con nuevas intervenciones. Pese a las críticas que recibe a diario en redes sociales, en las que algunos comparan su aspecto con personajes de ficción o la llaman “alienígena”, Dawson asegura que se siente cómoda con los cambios y que este proceso forma parte de un proyecto más amplio en su vida.

A lo largo de los últimos años se ha sometido a numerosas cirugías faciales y corporales, además de diversos tratamientos estéticos. Ella misma ha reconocido que su deseo de pasar por quirófano no responde únicamente a fines estéticos, sino también a la necesidad de armonizar su cuerpo con su identidad como mujer transgénero. “Ver mis pechos por primera vez fue como si siempre debieran haber estado ahí”, explicó al referirse a uno de los momentos más significativos de su transición.

El interés de Dawson por la cirugía plástica comenzó con pequeños cambios, como inyecciones o mejoras en la piel, hasta evolucionar hacia operaciones de mayor envergadura. Ha citado a Pamela Anderson como una de sus inspiraciones tempranas al crecer viendo a la actriz y modelo en la serie Baywatch. Consciente de las objeciones que despierta su aspecto, recalca que se trata de una elección libre y personal: “Este es mi cuerpo y haré lo que quiera con él”.

Reacciones y próximos pasos

Las respuestas del público hacia su apariencia han sido muy variadas. Mientras algunos seguidores muestran apoyo o admiración por su determinación, otros sugieren que ha ido demasiado lejos e incluso afirman que necesita ayuda psicológica. Su familia respaldó su transición de género, pero expresó dudas sobre la continuidad de las operaciones debido a los riesgos de salud y a posibles arrepentimientos futuros.

Pese a las advertencias, Jolene Dawson no tiene intención de detenerse. Sus próximos planes incluyen nuevas cirugías en la frente, el arco superciliar, la mandíbula y la nariz, con un presupuesto que calcula en torno a 108.000 euros. “Definitivamente no he terminado”, afirmó, aunque admite no saber si llegará un momento en el que dé por cerrado su proceso.