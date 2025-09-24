Mónica Branni, psicóloga: "¿Es amor o es dependencia emocional?"

La psicóloga y sexóloga Mónica Branni, con más de 26.000 seguidores en TikTok, se ha convertido en una voz de referencia al hablar de vínculos afectivos. En uno de sus últimos vídeos en la plataforma aclara un concepto que genera confusión, cómo distinguir entre estar enamorado y sufrir dependencia emocional.

Amor y dependencia: conceptos que suelen confundirse

De acuerdo con Branni, el hecho de sentir apego hacia la pareja no implica automáticamente dependencia. Como seres sociales, dependemos en cierta medida de los demás amigos, familia y, especialmente, de la persona con la que compartimos un proyecto de vida.

Por eso, explica, es normal que en una relación de pareja se quiera pasar mucho tiempo juntos, echar de menos al otro y darle prioridad en la vida cotidiana.

Lo que sí es normal en una relación, según Branni

Priorizar a la pareja forma parte del amor

Enamorarse conlleva emociones intensas como responder rápido a un mensaje, emocionarse con su atención o sentir alegría al compartir planes. Para Branni, todo esto es natural y no debería confundirse con dependencia emocional.

La función de los vínculos en la regulación emocional

Según la psicóloga, las relaciones de pareja cumplen un papel esencial: proporcionan seguridad, autoestima y regulación emocional. Que la pareja ocupe un lugar central en la vida responde a esa dinámica y no es, por sí mismo, un signo de dependencia.

Cuándo aparece la dependencia emocional

Branni advierte que la dependencia se manifiesta cuando la ausencia o distancia de la pareja genera un malestar desproporcionado. Algunos indicadores son:

Sentir desesperación o angustia si no se ven durante unos días.

o angustia si no se ven durante unos días. Experimentar una soledad inconsolable en su ausencia.

Vivir sus salidas con amigos como rechazo o abandono .

. Sufrir un dolor intenso ante cualquier muestra de distancia emocional.

La clave está en la desregulación emocional

Para Branni, la dependencia no se mide por el tiempo compartido ni por la intensidad de los planes, sino por la incapacidad de gestionar las emociones cuando la pareja no está disponible. Esa desregulación emocional es lo que convierte un vínculo en dependiente.

Amar sin depender

Branni señala que es posible amar profundamente, priorizar a la pareja y compartir gran parte del tiempo sin caer en la dependencia. La diferencia radica en que estas decisiones se vivan como una elección y no como una necesidad que provoca sufrimiento.

“Podemos ser emocionalmente independientes y, al mismo tiempo, mantener una vida de pareja activa, enriquecida y llena de planes”, resume.

Un debate cada vez más presente

El éxito del vídeo muestra que existe un interés creciente en comprender cómo funciona la dependencia emocional. Según Branni, hablar de estos temas ayuda a que más personas identifiquen las señales de alarma y construyan relaciones basadas en el respeto, la autonomía y el bienestar.