Mucho ojo si pasas cerca de ellos durante la Operación Retorno: estos son los radares que más multan en España

Las infracciones de velocidad continúan siendo el principal problema en las vías españolas, constituyendo dos de cada tres denuncias emitidas por la Dirección General de Tráfico (DGT). El informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) revela que en 2024 se impusieron 3.440.655 multas, representando un incremento del 4% respecto al año anterior.

Los dispositivos de control de velocidad se concentran principalmente en autopistas y autovías, con Andalucía liderando las estadísticas de sanciones. La comunidad acumuló 959.592 multas, equivalentes al 27,8% del total nacional, seguida por Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Puntos críticos para las multas

El radar más emblemático se ubica en el kilómetro 20 de la M-40 en Madrid, que registró 74.873 multas en 2024, aunque con un descenso del 36% comparado con el año anterior. Su emplazamiento, con límites de velocidad controvertidos

, ha generado debate sobre su funcionalidad real.

Otros puntos destacados incluyen dispositivos en Málaga, Navarra y Cádiz, que en conjunto representan más del 30% de las sanciones totales. Casos llamativos como el radar en el kilómetro 245 de la A-4 en Jaén, que pasó de 2 a 24.189 multas.

El top 50 de los radares que más multaron en 2024

Estos 50 radares, de los más de 1.000 existentes, generaron 1.156.954 denuncias en el período analizado.