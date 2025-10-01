Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) y por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales, informa Efe. En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Jane Goodall (Londres, Reino Unido, 1934) se educó en Bournemouth y en 1957 viajó a Kenia, donde poco después conoció al paleontólogo Louis Leakey, gracias a cuya intervención en 1960 empezó a investigar a los chimpancés salvajes en la Reserva de Caza en Gombe Stream (Tanzania). En 1965 se doctoró en Etología por la Universidad de Cambridge. Accedió así al mundo académico universitario que, desde entonces, la ha premiado con numerosos doctorados honoris causa y galardones, como la Hubbard Medal de la National Geographic Society (1995) o el título de Caballero del Imperio Británico. En 2002 la ONU la nombró Mensajera de Paz.

Toda la obra de Goodall, de profundo carácter científico, "está impregnada de la voluntad de educar en la conservación y protección de la vida salvaje y de comunicar sus hallazgos a la más amplia audiencia", según señala la web de la Fundación Princesa de Asturias. Con este fin creó la Roots and Shoots Foundation (Fundación Raíces y Retoños). Gracias a su tesón, la Reserva de Caza de Gombe Stream se ha transformado en un centro de investigación protegido por un Parque Nacional. Es el único lugar del mundo en el que se estudia a un grupo de chimpancés, sus miembros y genealogía desde hace 45 años ininterrumpidamente.

En 1977 Goodall creó en Estados Unidos el Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education and Conservation. Dedicado a la conservación de los chimpancés en África y en todo el mundo, también patrocina proyectos de investigación en Burundi, Sierra Leona y Gambia. Asimismo, ha creado una Cadena de Santuarios, lugares en los que los chimpancés huérfanos confiscados a los cazadores furtivos y a los comerciantes ilegales son cuidados y protegidos. Goodall se ha dedicado personalmente a impartir conferencias y a celebrar las Semanas para el Conocimiento de la Vida Salvaje.

Una de sus más destacadas iniciativas es la formación de clubes de conservación dentro de las escuelas, los Roots and Shoots Clubs, cuya misión es fomentar entre los jóvenes el respeto y la compasión por todos los seres vivos. Su número supera en la actualidad los tres mil, extendidos por sesenta y ocho países.

De entre sus libros destacan "En la senda del hombre" (1971), "Los chimpancés de Gombe" (1986) y "A través de la ventana" (1990), en los que ha explicado sus descubrimientos: cómo los chimpancés usan herramientas sencillas, forman grupos cooperativos de caza, muestran personalidades complejas con una alta inteligencia y establecen relaciones sutiles y muy duraderas entre ellos, constituyendo sociedades de un entramado sorprendentemente rico y estructurado. La traducción al español de su autobiografía, "Gracias a la vida", se publicó en el año 2000.