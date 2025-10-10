Muere un bebe tras quedar atrapado bocabajo dos horas en una guardería: la dueña se sentará en el banquillo

La propietaria de una guardería en el condado de Franklin, Alabama, en EE UU, enfrenta más de dos decenas de cargos relacionados con la muerte en 2022 de Autumn Wells, una bebé de cuatro meses que presuntamente fue dejada boca abajo sobre una almohada de lactancia durante varias horas sin supervisión.

Angelene Chamblee, de 49 años, ha sido acusada de homicidio involuntario, 18 cargos de posesión de un instrumento falsificado en segundo grado, dos cargos de falsificación en segundo grado y seis cargos de operar una guardería sin licencia, según información de los medios locales WHNT, WAFF y The Red Bay News. La acusada fue puesta en libertad tras abonar una fianza de 40.000 dólares, de acuerdo con los registros judiciales revisados por People.

De acuerdo con las investigaciones, la bebé fue encontrada inconsciente después de permanecer durante más de dos horas boca abajo sobre una almohada tipo Boppy. Posteriormente, un empleado del centro la trasladó al hospital en su vehículo, donde fue declarada muerta. Una semana después del suceso, el Departamento de Recursos Humanos de Alabama ordenó el cierre de la guardería tras detectar múltiples infracciones.

Otros procesados y reacciones familiares

Además de Chamblee, otros cuatro empleados del establecimiento fueron acusados por su participación en los hechos o por intentar encubrir lo ocurrido, según informaron WAAY y WAFF. En junio, un tribunal declaró culpable a Payton Gann de homicidio involuntario y denuncia falsa, imponiéndole una condena de seis años de prisión. Otras trabajadoras se declararon culpables de manipulación de pruebas y testigos.

La madre de la víctima, Taylor Wells, expresó en declaraciones a WAAY el profundo impacto de la pérdida de su hija. “Ella era el centro de mi vida”, afirmó. La mujer instó a otros padres a informarse sobre los centros infantiles que eligen para sus hijos: “Conozcan su guardería, sepan quién trabaja allí, y si ven algo, díganlo”, señaló.