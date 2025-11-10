Acceso

Muere un hombre tras caerse de espaldas desde un muro en el exterior de Urgencias de un hospital en Ibiza

El varón, de 46 años y nacionalidad española, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave

Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza.
Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza.Europa Press
Un hombre de 46 años y nacionalidad española ha fallecido en Ibiza este lunes tras precipitarse desde unos cuatro metros de altura en los exteriores del Hospital Can Misses.

Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, el suceso ha tenido lugar en el exterior de Urgencias del Hospital Can Misses a las 06.15 horas.

El fallecido se ha sentado en un muro de la zona exterior y ha caído de espaldas desde una altura de unos cuatro metros, sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave.

Ha sido atendido y trasladado al Servicio de Urgencias donde, a pesar del esfuerzo de los sanitarios, ha fallecido.

