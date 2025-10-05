Muere un hombre en el incendio de su vivienda en el centro de Teruel

Un hombre ha fallecido esta pasada noche en Teruel tras declarase un incendio en el interior del piso en el que vivía en el centro histórico de la capital turolense.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han desplazado a la zona de la Judería dos vehículos con cinco bomberos y un oficial. Allí han realizado las tareas de extinción en una vivienda de un bloque de cuatro pisos en la que se había iniciado el incendio.

Como resultado del siniestro ha fallecido un hombre, único ocupante de la vivienda.

Los Bomberos también han desalojado otras siete viviendas y han realizado labores de ventilación por el humo.

El dispositivo ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, la Policía Local y el 061.