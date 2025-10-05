Acceso

Muere un hombre en el incendio de su vivienda en el centro de Teruel

Los bomberos también han desalojado otras siete viviendas y han realizado labores de ventilación por el humo

(Foto de ARCHIVO) Al fondo, a la izquierda, el solar donde se ha producido el derrumbe total de un edificio en Teruel. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DPT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/06/2023
Imagen de archivo de los bomberos en TeruelBOMBEROS DPTEuropa Press
  • Europa Press
Un hombre ha fallecido esta pasada noche en Teruel tras declarase un incendio en el interior del piso en el que vivía en el centro histórico de la capital turolense.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han desplazado a la zona de la Judería dos vehículos con cinco bomberos y un oficial. Allí han realizado las tareas de extinción en una vivienda de un bloque de cuatro pisos en la que se había iniciado el incendio.

Como resultado del siniestro ha fallecido un hombre, único ocupante de la vivienda.

Los Bomberos también han desalojado otras siete viviendas y han realizado labores de ventilación por el humo.

El dispositivo ha contado con la colaboración de la Policía Nacional, la Policía Local y el 061.

