Muere un hombre en Plasencia (Cáceres) por las altas temperaturas

Un hombre de 70 años ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) a consecuencia de las altas temperaturas mientras se encontraba pescando. Es la tercera muerte registrada este verano en Extremadura relacionada con el calor extremo, según ha recordado el Servicio Extremeño de Salud (SES) en un comunicado.

La primera persona afectada fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. La segunda víctima fue un varón de 85 años, del Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto.

El SES recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos. Entre los efectos se encuentran calambres, mareos, cefaleas, deshidratación e insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Además, advierte de que las personas mayores, menores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas o en tratamientos médicos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes, son especialmente vulnerables ante las olas de calor.

El SES aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.