Muere un hombre tras ser embestido por una manada de elefantes en la India

Un trabajador maderero de 43 años perdió la vida en Gua Musang, en el estado malasio de Kelantan, tras ser atacado por una manada de elefantes salvajes mientras dormía junto a otros compañeros en un campamento forestal.

Según informó la agencia estatal Bernama, el suceso tuvo lugar la noche del miércoles, cuando seis empleados del sector forestal fueron sorprendidos por los animales. Despertaron sobresaltados por fuertes ruidos y corrieron hacia el bosque para ponerse a salvo.

Horas más tarde, cinco de ellos regresaron al campamento y encontraron a su compañero gravemente herido, con fracturas en ambas piernas. Sin embargo, tuvieron que huir nuevamente al percatarse de que uno de los elefantes había regresado.

El cuerpo fue trasladado al hospital local, donde una autopsia confirmó que falleció a causa de las heridas provocadas por el ataque.

Las autoridades malasias registran con frecuencia incursiones de elefantes salvajes en zonas habitadas, generalmente en busca de alimento. En marzo, se desplegó un operativo para capturar a un elefante que había atacado a dos personas en Kuala Krai, a unos 350 kilómetros de la capital.

Los elefantes asiáticos habitan en varios países del Sudeste Asiático. Aunque en algunos casos se utilizan con fines turísticos, organizaciones animalistas han denunciado reiteradamente situaciones de maltrato hacia estos animales.

Este trágico suceso se suma a otros incidentes recientes con elefantes. En Botswana, África, un grupo de turistas fue embestido por un elefante mientras navegaban en canoa. Una mujer fue hundida bajo el agua por el animal, aunque afortunadamente ninguno resultó herido.