Muere una mujer tras ser rescatada inconsciente del mar en Cee (La Coruña)

Una mujer ha fallecido este martes tras ser rescatada inconsciente del mar en el municipio coruñés de Cee, concretamente en la Playa de Lires.

Según ha informado el 112, junto a ella han sido rescatados también un hombre y un menor, ambos evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira.

El 112 tuvo constancia de este suceso minutos antes de las 16.00 horas, a través de varios particulares que alertaban de que tres personas, una de ellas un niño, se encontraban en dificultades tras meterse en el agua en la zona izquierda de la playa. Estaban siendo arrastradas por la corriente.

En el dispositivo han participado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee.

Dado lo complicado de la situación, desde Salvamento se llegó a movilizar al helicóptero Helimer. Con todo, poco después consiguieron sacar del agua a las tres personas.