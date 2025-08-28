Muere el piloto de un avión de combate F-16 en un espectáculo aéreo en Polonia

Un fatal accidente ha sacudido el pasado jueves a Polonia cuando un avión de caza F-16 se ha precipitado durante los ensayos de un espectáculo aéreo en Radom, resultando en la muerte de su piloto, quien no logró eyectarse antes del impacto, según confirmaron fuentes oficiales.

En redes sociales se ha difundido un impactante video que captura el momento exacto del siniestro, mostrando la aeronave descendiendo en picado y estallando en llamas al impactar contra el suelo, generando una profunda conmoción entre la opinión pública.

Se desconocen las causas de las fallas

El primer ministro Donald Tusk y el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz han expresado públicamente sus condolencias, destacando el sacrificio del militar. Afortunadamente, el accidente no provocó víctimas en tierra, lo cual representa un pequeño consuelo en medio de la tragedia. El espectáculo aéreo de Radom, que tradicionalmente atrae tanto a locales como turistas, mantenía programada su realización para el fin de semana. La Fuerza Aérea Polaca cuenta actualmente con 48 aeronaves F-16, fundamentales para la defensa nacional y la proyección internacional del país.

Este caza de reconocida maniobrabilidad representa no solo un instrumento militar, sino también un símbolo de precisión técnica y capacidad operativa. Sin embargo, el trágico suceso evidencia los riesgos inherentes en las exhibiciones públicas de alta complejidad aeronáutica. Las autoridades han iniciado investigaciones exhaustivas para determinar las causas precisas del accidente, comprometiéndose a revisar integralmente los protocolos de seguridad en futuras exhibiciones aéreas.