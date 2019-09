Muere una niña de 14 años al explotarle el móvil mientras dormía

Alua Asetkyzy Abzalbek, de 14 años, había estado escuchando música en su habitación y cargando su móvil echada en la cama. A la mañana siguiente su familia la encontró muerta porque la batería había ardido por la noche sobre su almohada. Según las primeras investigaciones se cree que sufrió heridas graves en la cabeza y murió en el lugar durante la explosión, a primera hora de la mañana, según medios locales. A pesar de que avisaron a los sanitarios, nada pudieron hacer por salvar su vida.

Alua vivía en Bastobe, una aldea de Kazajstán. Una de sus mejores amigas, Ayazhan Dolasheva, expresó su dolor diciendo que todavía “no me lo creo”. En sus redes sociales publicó “tu eras la mejor. Nosotras hemos estado juntas desde la guardería. Es duro para mí estar sin ti. Te echo mucho de menos. Me has dejado para siempre”.