Muere uno de los dos pescadores arrastrados por un golpe de mar en la costa de Lanzarote

Uno de los dos pescadores rescatados este lunes en la costa sur de Lanzarote, tras ser arrastrados por un golpe de mar, falleció anoche en el hospital general de la isla.

Según confirmó este martes el Consorcio de Emergencias de Lanzarote a Efe, el hombre, que había resultado herido de forma crítica, no logró superar la parada cardiorrespiratoria que sufrió cuando fue localizado a unos 500 metros del punto en el que desapareció, pese a los intentos de reanimación durante su evacuación en helicóptero.

Su compañero, también de nacionalidad italiana y residente en la isla, consiguió salir del agua por sus propios medios. Ambos se encontraban pescando en la zona de Charcones, en Playa Blanca (Yaiza), cuando el fuerte oleaje los sorprendió alrededor de las 15:50 horas de este lunes. En ese momento permanecía activa una prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con olas que podían alcanzar los cuatro metros durante la pleamar.

El lugar ya había registrado otro incidente hace un mes, cuando cuatro turistas fueron arrastrados por un golpe de mar y tuvieron que ser rescatados.

Con esta muerte, son ya cinco las personas fallecidas en las últimas 48 horas en Canarias debido al fuerte oleaje. En Tenerife, otras cuatro personas perdieron la vida este fin de semana y una sigue desaparecida tras ser arrastradas por el mar mientras se bañaban en una piscina natural de la costa suroeste, en Santiago del Teide, que permanecía precintada por la prealerta vigente desde el viernes.